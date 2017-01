26 desembre 2016

La mil·lenària tradició del cant de la Sibil·la va poder ser viscuda un any més pels sollerics i fornalutxencs a les parròquies de la Vall. Les interpretacions van començar a mitjan horabaixa del dissabte per l'església de Fornalutx, on la Sibil·la va ser interpretada per Catalina Arbona. A les 19 h. a l'església de la Mare de Déu de la Victòria de l'Horta el cant, i la cerimònia religiosa de les Matines, va ser seguida per un nombrós públic. Com de costum interpretà la Sibil·la, Antònia Maria Caballero. També va ser interpretada al Port, al Convent i finalment a Sant Bartomeu.