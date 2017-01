Un grup empresarial francès compra el Gran Hotel Sóller per 10 milions

El grup empresarial francès Sermeta, al front del qual hi ha Joseph Le Mer, acaba d'adquirir per 10 milions d'euros l'emblemàtic i cèntric Gran Hotel Sóller, fins ara propietat de l'empresari solleric Andreu Gelabert.

Gelabert ha confirmat el tancament d'aquesta operació que suposarà la continuïtat d'aquest establiment de luxe situat a pocs metres de la plaça Constitució i del mercat municipal i a més ha informat que ell mateix seguirà al capdavant de l'establiment com a conseller de la nova propietat. Segons Gelabert «la bona notícia és que tot el personal de l'hotel seguirà treballant per a la nova empresa titular».

Ja feia temps que es remorejava a Sóller la possibilitat que el Gran Hotel s'hagués venut i el mateix Andreu Gelabert va assegurar dies enrere que «s'havien rebut ofertes i que s'estaven estudiant», confirmant aquest dilluns el tancament d'aquesta operació i el seu preu . «Els nous propietaris tenen la intenció d'adquirir tres hotels més a l'illa» assegurava l'empresari solleric «i el Gran Hotel té projectes d'ampliació encara que de moment no puc donar més detalls», ha afirmat. Així i Gelabert va informar que l'establiment «obrirà com cada any el proper dia 10 de febrer».