Centenars de sollerics acomiaden el 2016 i reben l'Any Nou a Plaça

Una gentada anà a Plaça la nit de dissabte a rebre l'any 2017. per primera vegada l'Ajuntament havia instal·lat una gran carpa per qui volgués guarir-se del fred però la gran majoria d'assistents no en feren us i ompliren tots els racons de la plaça Constitució a l'espera der les 12 campanades, que sonaren electròniques i sense quarts. Alguns dels membres de l'equip de Govern municipal, entre d'ells el batle, foren els encarregats de repartir el cava. L'alegria, la festa i la música s'allargaren fins ben entrada la matinada. El servei de tramvia nocturn Tramnit, va ser bastant utilitzat per davallar al Port o per pujar des del nucli costaner durant tota la nit connectant les dues zones d'oci.