Els patges dels Reis d'Orient venen a Sóller en tren a recollir les cartes dels nins

Aquest divendres, tal volta uns dies abans del que acostuma a ser habitual, ja que normalment arribaven després d’any nou, els Patges de SS.MM els Reis d’Orient han vengut a Sóller per recollir les cartes dels nins i nines de la Vall.

Enguany, i com a novetat, els Patges han arribat en tren a l’estació on foren rebuts per autoritats, un bon nombre d’infants i la banda de música.

Tot seguit, i en desfilada, s'han dirigit cap al Victòria acompanyats pels Xeremiers de Sóller. Un cop allí els infants han pogut saludar als patges i els han lliurat les cartes amb les seves demandes pels Reis i ja es veurà si després rebran el que demanen.

Certament no ha mancat emoció entre els infants per poder saludar els patges, els quals els han donat caramels. que han rebut ben contents.

A continuació hi ha hagut animació infantil amb els Astronautes Estrellats.

I com a final de festa la Banda de Música ha ofert un concert, en aquest cas adreçat al públic infantil però també per a tots.

Ara, sols resta esperar que el que demanen els nins i nines a les cartes que han lliurat als patges els arribi. Si han fet bonda segur que sí quelcom els arribarà el proper divendres.