El Municipi tendrà un Pla d'emergències davant possibles innundacions

L’equip de Govern ja ha contactat amb un professional per posar en marxa la redacció del Pla d’Emergències en cas d’inundacions i també un pla similar d’incendis forestals.

El regidor de Medi Ambient, Josep Ll. Puig, ha anunciat aquesta setmana que la redacció del Pla d’Emergències, ja està en marxa tot i que els tasques de la seva redacció encara no han començat.

Ja fa anys que Policia Local i Protecció Civil venen reclamant la redacció de plans d’emergències que estableixin un protocol d’actuació en casos de necessitat. Durant l’anterior legislatura hi havia el compromís de redactar un pla contra els incendis forestals que no s’arribà a realitzar. L’incompliment d’aquest compromís va ser una de les causes de la ruptura del grup de voluntariat de Protecció Civil, que es va haver de reorganitzar. Tanmateix cal recordar que la legislació vigent obliga els Ajuntament a disposar d’aquestes eines.

La passada primavera el Consell de Mallorca va organitzar Jornada d’Informació i Assistència Tècnica referent a les Emergències Municipals a les quals hi van assistir representants de l’Ajuntament.