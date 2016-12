La Cooperativa tanca el 2016 amb tres milions de facturació

La Cooperativa Agrícola Sant Bartomeu ha facturat durant l’any 2016 tres milions d’euros, uns volum de negoci que en dos anys ha crescut més d’un milió, segons ha assenyalat el seu president, Miquel Gual, el qual ha afirmat que «és el rècord de facturació de l’entitat». Gual també ha recordat que en els darrers dos anys «hem passat de tenir 16 treballadors fixes a tenir-ne 23» assenyalant també que «s’han fet inversions en els instal·lacions per valor de 400.000 euros sense endeutar l’entitat»

Pel que fa a les campanyes de l’oli i l’oliva Gual ha assegurat que les tafones de la Cooperativa han molturat enguany el 50 per cent d’oliva de la que es va processar l’any passat i que l’oli «està quasi tot venut». Pel que fa a l’oliva DO ‘entitat compta amb suficient oliva verda i blava per passar l’any mentre que la trencada «va molt justa».

Finalment recorda que el 2017 «es sembraran 14.000 tarongers nous gràcies a la campanya de renovació de cultius que s’ha posat en marxa des de la nostra entitat».