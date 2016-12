La Vall torna a la normalitat després de 5 dies pluja intensa

Han estat cinc dies de pluja intensa amb només una petita treva el dilluns capvespre. El balanç és que Sóller ha passat aquesta setmana d'estar en dèficit hídric a estar en superàvit ja que en aquests dies ha plogut quasi tant com en la resta de l'any. A l'espera de les dades definitives (aquest dijous encara hi ha hagut precipitacions) la quantitat recollida supera els 350 litres per metre quadrat, havent-se pulveritzat el rècord de tres dies consecutius amb més de 100 litres diaris, segons les primeres mesuracions. Per trobar una tempesta amb aquests valors de precipitació ens hem de remuntar al novembre de l'any 2001. Durant aquests dies tots els torrents de la Vall de Sóller han estat pràcticament al límit de la seva capacitat de cabal. Tot i que hi ha hagut moments de nervis i cert alarmisme multiplicat per les xarxes socials, els torrents han aguantat i no hi ha hagut cap desbordament. Els danys materials tampoc no han estat tan importants com els del 2001, tot i que s'han enregistrat caigudes de marges, petites innundacions etc. En els equipaments públics l'escola del Fossaret ha estat la més afectada i la tempesta ha posat de manifest greus deficiències en l'aïllament d'una part del centre escolar (Més informació i fotos en l'edició en paper de dissabte)