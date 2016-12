Els torrents, al límit amb els prop de 200 litres per metre quadrat

Els torrents de la Vall estan aquest capvespre al límit. Les precipitacions s'han intesificat avui capvespre i ja han plogut prop de 200 litres mer metre quadrat en poc més de 48 hores la qual cosa ha provocat una gran escorrentia tot i que fins ara sense danys personals. El torrent Major a la seva arribada al port (a la imatge de la notícia) estava aquest capvespre a menys d'un metre del nivell superior. La preocupació principal es centrava al torrent de Biniaraix al seu pas per Sóller, especialment a la zona de Cas Panerers on l'excés de vegetació ha fet un tap. Torrents que normalment no revenen, com el de Sa Coma, duien aquest capvespre un gran cabal.

S'ah de dir que a bona part de l'Illa el temporal ja ha començat a remetre des de fa unes hores menter que a Sóller continua caiguen aigua, amb menys intensitat que fa unes hores.

A Fornalutx també hi ha hagut inundació de carrers i de baixos, especialment a la zona de Sa Rutllana.

Els bomebrs estan en estat d'alerta en cas que hi hagi desbordament d'algun dels cabals.