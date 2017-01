A les Balears, un 10% vol la independència i més d'un 30% més autogovern

El creixement electoral dels partits nacionalistes a les Illes és un dels principals indicadors d’un augment clar del sobiranisme. El clam per un finançament just, així com l’oposició al decret de trilingüisme, i el procés que es viu a Catalunya, semblen haver impulsat un creixement constatable dels partidaris de la independència.

Les dades del CIS elaborades poc després de l’aprovació de l’Estatut de 2007 hi havia un alt percentatge de partidaris de tenir més autonomia. Amb l’arribada de Bauzà, poc més del 20% d’illencs apostava per l’autodeterminació o per més autonomia com a aspiració ideal, però la mobilització ha portat de nou a l’augment dels favorables a més autogovern. Amb la diferència que aquest cop el creixement dels sobiranistes, disposats a plantejar la hipòtesi de la independència, és clar. Per primer vegada en la història gairebé un 10% de la població de les Illes té com a ideal l’exercici del dret a la independència, mentre que són més del 30% els partidaris de més autogovern.

L’oposició a Bauzà i el procés català també han portat a la creació d’organitzacions com l’Assemblea Sobiranista de Mallorca (ASM) o la Plataforma Avançam pel Dret a Decidir, creada el 2009, que va arribar a tenir 103 regidors de les quatre illes i que aquest 30 de desembre s’ha reactivat com a Associació Avançam pel dret a decidir amb 112 associats de partida.

Podeu consultar l'article complet i els gràfics a Vilaweb