El govern espanyol es compromet amb Armengol a «avançar en la tarifa plana aèria i l'ampliació de l'habitatge social»

La presidenta del Govern i el ministre espanyol de Foment, Íñigo de la Serna, han acordat, en la reunió celebrada aquest dimarts al Consolat de Mar, fixar un calendari de reunions per avançar en la tarifa plana aèria i l’ampliació de l’habitatge social. En la reunió, Foment s’ha compromès a convocar la Comissió Mixta per desbloquejar el pagament del conveni de carreteres i a mantenir el 50 % del descompte de residents en les tarifes de grups.

Armengol ha demanat a De la Serna que s’acceleri la feina per tenir una proposta sòlida per presentar davant la Unió Europea en relació amb la tarifa plana, atès que la part compromesa des de les Balears ja ha estat redactada i enviada a Madrid. Es tracta d’una reivindicació històrica que s’ha aconseguit desbloquejar després de mesos de feina de la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat.

De la Serna ha assegurat que «tenim el compromís de tractar aquesta qüestió amb el Govern autonòmic en una reunió aquest mateix mes de gener, on està previst analitzar aquesta documentació conjuntament».

A més, la presidenta ha exigit una solució definitiva que elimini l’amenaça de reduir el descompte de residents en les tarifes de grups. Ara mateix, després de la petició del Govern, el Ministeri ha paralitzat l’aplicació de la nova normativa que havia d’entrar en vigor dia 1 de gener. Armengol ha assegurat que «tenim el compromís del Govern de l’Estat de paralitzar aquesta mesura fins al març, perquè tinguem temps d’analitzar-la conjuntament per trobar la millor solució. I aquesta solució és una persecució del frau que s’està produint, i garantir el 50 % a tots els residents. Aquest és l’objectiu».

Segons la presidenta, en aquests moments s’estan fent reunions de treball de caràcter tècnic i cada part està planejant les propostes per aconseguir aquests dos objectius.

De la Serna ha reafirmat la voluntat de trobar una solució conjunta per així mantenir el 50 % de manera definitiva i ha destacat el compromís «ferm» de subvencionar «el descompte d’aquests viatgers».

Respecte a la demanda d’una ampliació de l’habitatge social, el Govern de l’Estat assegura que vol «ajudar i donar flexibilitat a les comunitats autònomes». «Gran part de l’orientació que volem donar al pla d’habitatge per als propers anys té a veure amb l’increment de les ajudes en funció de l’eficiència energètica, ajudes directes a persones en risc de desnonament i una bateria d’ajudes a les persones més vulnerables», ha explicat De la Serna. A més, ha avançat que el seu Ministeri està obert a analitzar comunitat per comunitat el límit del lloguer social per adequar-lo a la realitat immobiliària de cada zona, tal com reclama el Govern.

D’altra banda, Armengol ha destacat la voluntat del Govern espanyol per avançar en la liquidació del conveni de carreteres, la qual cosa suposa 240 milions d’euros en tres anualitats per a les Illes Balears.

De la Serna ha informat que en la reunió mantinguda amb la presidenta s’ha tancat un compromís per tal que en les pròximes setmanes es convoqui una reunió de la Comissió Mixta per al conveni de carreteres que permeti «donar resposta als compromisos ja establerts pel Ministeri d’Hisenda». El ministre també ha confirmat que es convocarà una comissió tècnica per analitzar el desenvolupament de les infraestructures ferroviàries a les Illes.