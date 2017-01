Jornades de selecció de personal per al turoperador TUI

Els pròxims dies 12 i 17 de gener PalmaActiva organitzarà dues jornades de selecció de personal per al turoperador alemany TUI. Segons han informat, les jornades de selecció són una iniciativa de PalmaActiva on es facilita el contacte directe entre persones que cerquen feina i els responsables de recursos humans que cerquen candidats per cobrir les seves vacants.



Durant aquests dos dies, responsables de Recursos Humans de TUI faran entrevistes i rebran els currículums de les persones que compleixin els requisits demanats pel turoperador. L'empresa busca candidats que a més d'anglès parlin alguns dels següents idiomes: castellà, alemany, suec, noruec, danès, finlandès, francès, holandès i polonès. L'horari de les jornades serà de 09:00-12:00 i de 16:00-19:00h.



Les persones interessades a assistir a aquestes jornades de selecció s'han d'inscriure prèviament al web de PalmaActiva.