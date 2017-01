El Govern espanyol duplica l'impost al sol pels autoconsumidors de les Balears

La Unió Espanyola Fotovoltaica (UNEF) ha criticat aquest dimarts la decisió del Govern espanyol de duplicar l'impost al sol pels autoconsumidors de les Balears, que des d'aquest mes de gener han de pagar una mitjana de 40 euros per megabit hora d'energia verda produïda i consumida.



La UNEF ha recordat que el recàrrec passa de 19 a 40 euros i que afectarà entre 300 i 400 instal·lacions d'autoconsum.



En aquest sentit, l'entitat ha qualificat aquesta decisió com «un error injustificable» la conseqüència del qual és «la incertesa que genera entre els inversors, en produir una nova modificació del marc normatiu de l'autoconsum».



Segons el delegat de UNEF a Balears, Rafael J. Puigcercós, «pareix mentida que un territori que, a causa de la seva situació geogràfica i composició del parc de generació elèctrica, té un mix energètic amb un cost de producció molt superior al sistema peninsular, sigui castigat amb aquest peatge que sens dubte, desanimarà a aquells que tenien previstes inversions per produir part de la seva energia elèctrica amb ajuda del sol».



Per a Puigcercós, aquest tipus de directrius només aconsegueixen impedir el desenvolupament de les renovables, que en l'actual mix energètic balear són «una anècdota que amb prou feines aconsegueix el 3% del total, llunyíssim del 20% per 2020».



A més, segons Puigcercós, la singularitat del territori balear, escàs i molt protegit, «juntament amb la idiosincràsia dels seus habitants», «fan que les grans infraestructures energètiques fotovoltaiques i eòliques tenguin moltes dificultats per a la seva implementació», per la qual cosa l'autoconsum representa «el camí més segur per al desenvolupament de tecnologies de producció d'electricitat renovable, juntament amb infraestructures fotovoltaiques o eòliques amb ocupació inferior a quatre hectàrees».



Per aquesta raó, UNEF considera que la decisió del Govern espanyol «es contradiu» amb la seva estratègia «encaminada a eliminar traves burocràtiques, fomentar l'autoconsum i l'ús d'energies netes per aconseguir l'objectiu del 20% de producció de renovables que marca la Unió Europea per al 2020».



Per tot això, l'entitat ha reiterat la necessitat de «recuperar la seguretat jurídica» i de reconèixer l'autoconsum com un «dret cívic» i ha lamentat que des de Madrid «se segueixin posant barreres a la substitució d'un dels mix energètics més contaminants per energia neta, la qual cosa posa de manifest la seva falta de compromís en la lluita contra el canvi climàtic».



Finalment, UNEF ha incidit que a més de ser una font d'energia neta i «solidària amb el medi ambient», la fotovoltaica «és rendible en contextos en els quals no es posen barreres al seu desenvolupament».