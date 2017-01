ARCA insta Cort perquè impedeixi els taxis al mirador de la Seu

L'Associació per a la Rehabilitació dels Centres Antics (ARCA) ha celebrat la sentència judicial que ordena impedir l'aturada de taxis al carrer del Mirador, si bé assegura que no entén que el Consistori pretengui recórrer contra aquesta mesura.



L'entitat recorda que des de l'any 2013 ha anat proposant a Cort la retirada de cotxes aparcats i taxis del mirador de la Seu i de la plaça situada entre l'àbsida de la Seu i el Museu Diocesà.

Segons ARCA, els taxis que encara circulen per la plaça «provoquen igualment un impacte negatiu i es pot considerar un greuge comparatiu amb els veïns». «Tot l'espai central de la placeta situada en la confluència del carrer del Mirador amb la del Palau sol està ocupat durant el dia per taxis que esperen els seus clients mentre visiten la Seu. Hem pogut observar fins a sis o més vehicles al mateix temps ocupant tot el centre de la plaça», afegeixen.



Tal com afirmen des de l'associació, tenen el «convenciment» que si se cerca una alternativa per als taxis tal com s'ha cercat per als vehicles dels veïns «la imatge patrimonial de Palma quedaria altament beneficiada».



ARCA va presentar l'alternativa per als taxis reservant alguna plaça davant el Parlament i així ho va comunicar al juliol del 2015 al regidor de Mobilitat de Palma.



«ARCA pensa en l'interès patrimonial de l'entorn i és de justícia buscar immediatament una alternativa per als taxis i que es retirin del costat de la Catedral, ja que l'impacte negatiu segueix sent el mateix», han asseverat des de l'entitat.



Ja el 28 de maig de 2013 van remetre a l'Ajuntament un escrit en el qual demanaven l'eliminació de les places d'aparcament del carrer Mirador i de la plaça inicial del carrer del Palau (aproximadament uns 18 cotxes) i que s'eviti que els taxis que esperen visitants en la Catedral esperin a la plaça del Bisbe, ja que «impossibiliten la contemplació i l'ús d'aquesta plaça per part de qui visita o passeja per la ciutat».



L'associació assenyala com l'Ajuntament actual ha complert amb la primera petició i «ho valoram molt positivament», si bé considera que «és de justícia que s'atengui a la segona de manera urgent i no s'intenti recórrer la resolució judicial».