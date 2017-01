UOB denuncia que «s'impedeixi» impartir a docents titulats a Catalunya

La Conselleria d'Educació «impedeix» a docents illencs impartir Llengua Catalana, Anglès i Alemany a secundària amb titulacions que són vàlides a Catalunya, mentre que ho permet amb la titulació equivalent de Llengua Castellana.



Així ho ha denunciat Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, qui assegura que la Conselleria d'Educació i Universitat «no deixa de posar traves burocràtiques» a docents illencs que han finalitzat els seus estudis a Catalunya i han superat el Màster en Formació del Professorat a través de la Universitat de les Illes Balears.

Segons han informat «no els permet», sent graduats en Estudis de Català i Espanyol per la Universitat Autònoma de Barcelona, impartir la matèria de Llengua Catalana en centres públics i concertats de les Illes Balears però els concedeix la funció de Llengua Castellana.

En aquest sentit, «paradoxalment», en el cas esmentat expliquen que es pot impartir Llengua Catalana a Catalunya però no a les Balears; «ni tan sols amb l'informe positiu que en el seu moment va emetre l'Institut d'Estudis Baleàrics a petició de la Direcció General de Personal Docent», han explicat. «Fet semblant passa amb els graduats en llengües i literatures modernes per la Universitat de Barcelona». La sectorial d'ensenyament ha constatat que a les Illes Balears no poden impartir Llengua Catalana, Anglès i Alemany a secundària però sí Llengua Castellana.



«Aquest absurd no és inusual», han criticat. La sectorial assegura que des de la implantació dels Plans Bolonya han aparegut una sèrie de titulacions «que encara ara no han estat reconegudes per l'administració de les Balears». «La problemàtica entorn del fet creix quan s'insisteix a la Direcció General de Personal Docent que posi remei i aquesta no actua amb suficient celeritat», han assenyalat. Així ho han constatat després d'haver presentat, des del mateix sindicat, diversos recursos de disposició durant el passat estiu i dels quals, asseguren que no n'han tengut cap resposta.



Així mateix, el sindicat ha sol·licitat diversos pics que es creï una comissió de revisió de l'Annex IV de la Convocatòria d'interins, on es troben detallades les titulacions que capaciten per impartir especialitats o funcions docents com a funcionari interí. «La finalitat és evitar que es produeixin disbarats i greuges com els que denunciam però tampoc hem obtingut resposta», han detallat. «Consideram una irresponsabilitat deixar passar temps i afermar-se en el silenci administratiu negatiu», han assenyalat.



Per tot això, la sectorial des de la sectorial exigeixen que es posi fi a aquesta situació de «desgavell» i s'acceptin «immediatament» les titulacions esmentades per a poder impartir classes de Català, Anglès i Alemany a secundària. Finalment, també insten la Conselleria d'Educació i Universitat que constitueixi «tan aviat com sigui possible» la comissió de revisió de l'Annex IV de la Convocatòria d'interins.