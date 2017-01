Enderrock presenta els 50 millors discos de l’any

La revista Enderrock d'aquest gener obre l'any amb la presentació de la llista amb els 50 discos imprescindibles.

Aquests són els treballs més destacats d’entre els 50 discos que ha seleccionat enguany la crítica especialitzada representada per 20 periodistes musicals d'arreu dels Països Catalans:

Millor disc: 'Malalts del cel' de Sisa

Millor artista: Love of Lesbian amb 'El poeta Halley'

amb 'El poeta Halley' Millor disc de pop-rock: 'Jo competeixo' de Manel

Millor disc de cançó: 'Ós bipolar' de Quimi Portet

Millor disc de folk: 'Càntut' de Belda & Sanjosex

Millor disc català en altres llengües: 'Chinook Wind' de Maika Makovski

Artista revelació: Roba Estesa amb 'Descalces'



Podeu consultar la llista completa dels 50 millors discos catalans de l'any aquí.



A banda de conèixer el veredicte de la crítica, la redacció d'Enderrock ha demanat a 10 artistes guardonats en la darrera edició dels Premis Enderrock quins han estat els millors discos de l’any, els millors concerts en directe que han viscut com a públic i els seus millors descobriments. El resultat no deixa de ser sorprenent ja que, com sol passar entre la crítica i el públic, les preferències dels músics coincideixen ben poc amb la premsa musical.



Tan sols El Petit de Cal Eril i Sisa formen part de la tria compartida. El reportatge, titulat 'Els millors discos del 2016 segons els millors artistes', ha comptat amb l'opinió de Lluís Gavaldà, Xarim Aresté, Ferran Palau, Pau Figueres, Núria Graham, Arnau Tordera, Trau, Roger Mas, Joan Miquel Oliver i Carles Dénia.



Finalment, del 9 al 22 de gener s’obrirà al web enderrock.cat la primera ronda de votació, aquest pic popular, dels Premis Enderrock 2017. La gala de lliurament serà el 9 de març a l’Auditori de Girona.