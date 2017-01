Detenen quatre persones més que havien arribat amb una barca fa dos dies

He volgut dedicar aquest poema al mestre i poeta del poble Miquel Martí i Pol en el 12è aniversari de la seva partida. L’alè de les seves paraules segueix acompanyant-me en el meu camí poètic. Mai li podré agraïr tot el que m’ha aportat i em segueix aportant. A dies la llum esmorteïda llenega sigil·losa pels vidres polsegosos de la finestra de l’estudi. Aquesta llum dispara les preguntes de les que malauradament no tinc resposta. Aquesta llum difusa és tot un repte per a trobar la meva pròpia llum. Josep Bonnín