Armengol plantejarà al ministre de Foment, millores en el transport aeri i marítim

La presidenta del Govern, Francina Armengol, mantindrà aquest dimarts una reunió amb el ministre espanyol de Foment, Íñigo de la Serna, a qui traslladarà qüestions prioritàries per a l'Executiu autonòmic com la tarifa plana de vols o el descompte de resident.

Segons ha informat el Govern, a la reunió també hi assistiran el secretari d'Estat d'Infraestructures, Transport i Habitatge, Julio Gómez-Pomar, i el director de gabinet, Ángel Fernández.

Armengol fa comptes abordar amb el ministre les reivindicacions que el Govern té com a prioritats relacionades amb el seu ministeri.

En aquest sentit, les millores en el transport aeri i marítim encapçalaran les peticions que presentarà la presidenta. En concret, al ministre se li reclamarà que s'acceleri el treball per tenir una proposta sòlida per presentar davant la Unió Europea en relació a la tarifa plana, atès que la part compromesa des de Balears ja ha estat redactada i enviada a Madrid.

El Govern ha recordat que es tracta d'una «reivindicació històrica que s'ha aconseguit desbloquejar després de mesos de treball de la conselleria de Territori, Energia i Mobilitat».

A més, se li va a demanar una solució definitiva que elimini «l'amenaça» de reduir el descompte de residents en les tarifes de grups.

Sobre això, el Govern ha recordat que el ministeri ha paralitzat l'aplicació de la nova normativa que havia d'entrar en vigor l'1 de gener, després d'una petició de l'Executiu.

De fet, també en matèria de transport, Balears vol que el ministeri de Foment es faci càrrec de la totalitat del descompte de resident en els trajectes via marítima.

El descompte del 50% en els bitllets de passatgers marítims no està assumit totalment pel govern de l'Estat, doncs solament es fa càrrec de la meitat (del 25%), i l'altra meitat correspon als governs autonòmics.