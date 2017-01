Aquest dissabte es tornaran a encendre totes les torres i talaies de Mallorca

El proper dissabte dia 7 de gener, un bon grapat de professors i professores de l’IES Marratxí i la Societat Balear de Matemàtiques SBM-XEIX impulsaran, gairebé dos segles després que deixàs de funcionar, la recreació històrica del senyals que emetien les torres i talaies costeres de Mallorca.

Segons els seus impulsors, la iniciativa té tres intencions: «Recordar la figura de Joan Binimelis (mort el 12 de gener de 1616, ara farà 401 anys), prevere, metge, astrònom, matemàtic i historiador»; «Posar en valor el ric patrimoni arquitectònic i històric que guarda la costa de Mallorca en forma d’aquests elements de defensa» i «Fer que aquesta encesa de llum sigui un senyal per senzibilitzar tothom front al drama humanitari que viuen els refugiats de la Mediterrània». En aquests sentit s’ha demanat a tots els participants, a títol individual o a nivell institucional, que signin de manera simbòlica un manifest.

S’han organitzat equips de gent a cada una de les talaies i torres necessàries per poder transmetre els senyals que seran de fum a les 13 hores, i de llum a les 18:15 hores. La primera en encendre serà la Torre de na Pòpia (avui substituïda per un far inacabat) a Sa Dragonera. El senyal es propagarà visualment cap al nord i cap al sud i entrarà dins la badia a través de Cala Figuera, Cap Enderrocat i el Castell de Bellver, on serà rebut per les autoritats i els mitjans de comunicació.

Les entitats impulsores, IES Marratxí i la Societat Balear de Matemàtiques, animen la ciutadania a afegir-se a aquesta diada des de qualsevol punt del litoral de Mallorca, o digitalment a través del facebook: Talaies de Mallorca: Torres de defensa pels Drets Humans.