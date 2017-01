Les jornades per la Memòria ofereixen imatges inèdites de la fossa de Porreres

Les associacions Sa Feixina sí que tomba, Memòria de Mallorca i el casal Àgora Palma inicien aquest dissabte les jornades per la Memòria del 2017. En aquesta primera, realitzaran una concentració i una ruta homenatge a les víctimes de desaparició forçada, un dinar, un concert, i una xerrada en la qual duran a terme la projecció d'imatges inèdites del procés d'exhumació de la fossa de Porreres.



L'activitat començarà a les 12.00 hores a la plaça del Mercat de l'Olivar amb una concentració en homenatge a totes les víctimes de la fossa de Porreres, a càrrec de Memòria de Mallorca i Sa Feixina sí que tomba. Després, hi haurà una ruta per Palma i a les 14.00 hores, a Àgora, s'oferirà un dinar «per l'autogestió», amb el donatiu de quatre euros.



A partir de les 15.00 hores, hi haurà un concert acústic a càrrec de la cantautora Ana Martín i a les 17.00 hores, tendrà lloc la presentació del procés d'exhumació de la fossa de Porreres, amb projecció d'imatges a càrrec dels coordinadors de l'exhumació de la fossa, Maria Antònia Oliver i Peter Echave.



Segons han explicat, els seus objectius són l'anul·lació de les sentències franquistes, la recerca, exhumació i identificació de les víctimes de la repressió franquista assassinades i enterrades en fosses clandestines i la retirada dels símbols i monuments feixistes que «atempten contra els drets humans».