Música i cantants en directe en la Cavalcada dels Reis 2017

La regidora de Participació Ciutadana i Coordinació Territorial, Eva Frade, ha visitat aquest dilluns la carpa ubicada a Son Fusteret on s'estan ultimant els darrers preparatius de la Calvalcada 2017. Frade ha aprofitat la visita per recomanar «sobretot» tranquil·litat a l'hora de seguir-la, ja que enguany «el recorregut és molt més gros i, per tant, es poden situar a qualsevol lloc per gaudir-la».



El director artístic de la Cavalcada, Antoni Socies, ha desvelat alguns dels secrets de les carrosses i les comparses de temàtica marinera que acompanyaran a ses Majestats els Reis el pròxim dia 5 de gener. «La gran aposta d'enguany és la música i els cantants en directe», ha explicat Socies, que ha mostrat alguns dels detalls de les carrosses que acompanyaran els Reis Mags. «La carrossa titulada el cant de la mar portarà una fada marina i una dona pop, entre d'altres, de Coral Voices que cantaran a cappella durant tota la Cavalcada», ha explicat. Socies, ha ressaltat així mateix que vol que aquesta sigui «la Cavalcada de l'alegria i el bon rotllo» i ha dit que contendrà algunes «sorpreses musicals» com el cant de l'Hallellujah de Leonard Cohen en directe.





Ses Majestats els Reis arribaran a les 18 hores d'aquest dijous 5 de gener al Moll Vell a bord del vaixell Rafel Verdera. Des d'allà començarà la Cavalcada amb tres carrosses Reials acompanyades de les seves respectives comparses. El Rei Melcior anirà a bord d'una carossa que representarà una barca vikinga, el Rei Gaspar a bord d'una barca inspirada en els vaixells romans i el Rei Baltasar en una barca amb motius egipcis.



A més d'aquests detalls també s'ha sabut avui que una de les carrosses representarà el submarí Nautilus de les novel·les de Verne, també hi haurà una carrossa inspirada en la llum, la carrossa de la pau i, per acabar, la carrossa que porta carbó, la «carbonera».



Enguany la desfilada estarà formada per: 10 carrosses, 3 vehicles tècnics, 20 comparses (6 més que l'any passat) i 3 seguicis reials. El preàmbul municipal inclòs per: Policia Muntada, Banda Municipal de Música, Tamborers de la Sala, Gegants, Capgrossos i Xeremiers de la Sala. Les carrosses que participaran en la Cavalcada d'entitats i empreses: Hard Rock Café Mallorca, la Federació de Penyes Mallorquinistes, els trenets de Pimeco i Afedeco, Trui Teatre, el Circo Alegria i el Corte Inglés.

Durant el recorregut, els nins i nines podran entregar les seves cartes a la Comparsa de Carters Reials. També els infants que entreguin el seu xumet als Reis, tindran un obsequi especial.

Accesibilitat



Com cada any a la Cavalcada dels Reis, es reserven diferents espais a persones amb discapacitat per a garantir l'accessibilitat de totes les persones.

Els espais que s'habilitaran seran: Un acotament a l'avinguda Antoni Maura que l'ocuparan unes 80 persones d'Apadist. Una tarima a la plaça de la Reina que ocuparan unes 40 persones d'Aspaprode i Amiticia. Una carpa a la plaça Joan Carles I per unes 100 persones d'Aspanob. Un acotament al carrer Unió per unes 50 persones de Mater Misericordiae. Un acotament al passeig Mallorca per unes 60 persones d'Amadiba i 70 d'Aspace. I, un cop els Reis hagin saludat des de la balconada, es farà la recepció dels infants amb discapacitat visual i auditiva de la Fundación Once, Aspas i La Puríssima.

Patrocinadors i entitats participants

Els patrocinadors d'aquesta edició són: Endesa, El Corte Inglés, BMN - Sa Nostra, Banco Santander, Juguettos, Obra Social – "La Caixa"

I les entitats que participen a la desfilada són: Escola de Dansa Angela Bruno, Acadèmia de Ball Helwa, Max Teatre Musical, Associació S'Olivera de Son Cotoner, Agrupament Escolta i Guia Eladi Homs, Club de Patinatge Alpha, La Batucada Foc i So, Club del Subscriptor de Ultima Hora, Hard Rock Cafe Mallorca, Els trenets de Afedeco-Pimeco, Federació de Penyes Mallorquinistes, El Circo Alegría, El Corte Inglés. Un any més, es compta també amb la col·laboració d'AEMET i Ports de Balears.



Caramels

L'aportació de caramels la faran els patrocinadors. Seran caramels sense gluten aportats per:



Patrocinadors 2017:



El Corte Inglés 1500 kg

Banco Santander 1500 kg

BMN-Sa Nostra 600 kg

El club del Suscriptor UH 500 kg

Obra Social "La Caixa" 300 kg

Endesa 250 kg

Ajuntament de Palma 100 Kg



Total: 4.750 kg



L'Ajuntament de Palma aportarà 100 Kg. De caramels sense sucre per a infants amb diabetis a la carossa de Posidó perquè tots els infants puguin menjar caramels.

Itinerari de la Cavalcada de Reis



L'itinerari té petites variacions respecte a la Cavalcada de l'any passat. La principal és que la Comitiva Reial no pujarà a la plaça de Cort a causa de les obres de rehabilitació del voladís de l'Ajuntament. Així, la cavalcada discorrerà per: avinguda d'Antoni Maura, plaça de la Reina, passeig del Born, plaça Joan Carles I, carrer Unió, La Rambla, carrer del Bisbe Campins, carrer de Ruben Dario, passeig Mallorca, avinguda de Jaume III i, com a novetat, la salutació de Ses Majestats des de la balconada del Casal Solleric. Aquesta salutació serà a les 20.30 aproximadament.

S'instal·laran 3.000 metres de tanques durant l'itinerari en els punts que s'ha considerat més necessaris.