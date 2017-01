Els menors de 13 anys ja poden viatjar gratuïtament amb l'EMT

A partir d'aquest dilluns, els nins i nines fins als 13 anys, poden viatjar de manera gratuïta amb els busos de l'Empresa Municipal de Transports (EMT). D'aquesta manera, a partir del 2017 la gratuïtat ha passat dels 8 anys fins als 12 anys (ambdós inclosos).



Segons ha informat l'Ajuntament, l'objectiu és promoure el transport públic entre els més joves i mentre duen a terme la seva formació acadèmica per, d'aquesta manera, crear uns hàbits d'utilització que en el futur donin com a resultat un major ús d'aquest mitjà.



«Amb la mesura es pretén arribar a tota l'educació Primària per garantir la gratuïtat durant tot el cicle», han afegit. En aquest sentit, asseguren que amb aquest nou increment, «es compleix el compromís d'augmentar progressivament la gratuïtat fins als 16 anys».

L'EMT calcula que uns 15.000 joves d'entre 9 i 12 anys (inclosos) es podran beneficiar de la mesura i que són aquells que actualment tenen activada la targeta ciutadana, més els que es donin d'alta. Per poder beneficiar-se de la mesura, s'haurà d'actualitzar el perfil de la targeta ciutadana.