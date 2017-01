Formentera dedica el seu calendari al passat prehistòric de l'illa

El Consell de Formentera ha editat un calendari de 2017 amb dades sobre el passat prehistòric de la illa. La institució n'ha encarregat 2.000 exemplars que es poden recollir de manera gratuïta a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, a l'Hospital, a la Policia Local i a Benestar Social.

Segons han explicat, cada mes va acompanyat d'una fotografia i una petita explicació sobre la prehistòria a Formentera. Els doctors en arqueologia Pau Sureda i María Bofill han col·laborat en la redacció dels textos.



El calendari del passat any, han recordat, incloïa explicacions sobre 12 varietats de figues. Des de 2011, el Consell edita aquests calendaris per donar a conèixer part de la història o cultura popular de Formentera, alhora que potencia l'ús d'alguns temes. L'edició del calendari d'aquest any ha costat prop de 4.000 euros.