Detenen 9 persones que havien entrat a l'illa amb una pastera

La Guàrdia Civil ha interceptat entre ahir i aquesta matinada nou ciutadans immigrants a la costa de Llucmajor que han entrat a Mallorca amb una pastera. Prèviament, al migdia d'ahir una patrulla de la Benemèrita va localitzar una embarcació tipus pastera entre Cala Pi i Cap Blanc, en el terme municipal de Llucmajor. Una vegada finalitzades les pertinents diligències al llarg d'aquest matí, els nou estrangers estan sent posats a disposició del «Cuerpo Nacional de Policia».

Tot just localitzada l'embarcació, la Guàrdia Civil va desplegar un dispositiu de reconeixement a la zona que va permetre trobar poc després a un primer home estranger mentre caminava per la carretera de S’Estanyol. Entre ahir horabaixa i aquesta matinada han estat localitzats els altres vuit homes (un d'ells va ser traslladat a Son Espases per hipotèrmia i donat d'alta poc després). En el dispositiu, que es manté encara operatiu, intervenen l'helicòpter, USECIC, Seprona i Servei Marítim de la Benemèrita.

Els vuit estrangers, d'origen algerià, passaran a disposició de la Brigada d'Estrangeria del «Cuerpo Nacional de Policia», que iniciarà l'expedient de devolució. En un termini de 72 hores seran traslladats a un Centre d'Internament d'Estrangers a la Península.



L'embarcació localitzada té uns sis metres d'eslora i comptava amb un motor de 30 CV. El 2016 van arribar a les Illes Balears tres embarcacions de similars característiques; tres també el 2015 i dues el 2014.