El GOB demana la «paralització immediata» de tasques forestals a Sa Canova

La Conselleria de Medi Ambient va aprovar el passat 30 de novembre un pla de restauració ambiental de la zona afectada per l'incendi a sa Canova, Artà. Un dia més tard entrava a la Conselleria petició de tala d'arbres cremats per part de la propietat, sol·licitud que va ser informada favorablement el mateix dia per part del servei tècnic de la Direcció General d'Espais Naturals, i l'endemà fou autoritzada pel Director General. «Sorprèn la celeritat amb què s'ha gestionat aquest tema».

La zona de sa Canova va cremar en dos incendis successius i intencionats els dies 16 i 17 d'agost d'enguany, afectant-se un total de 24,6 hectàrees de garriga amb pinar. Sa Canova és una àrea natural «d'elevadíssim valor ambiental, ja que constitueix un dels sistemes dunars més ben conservats de les Balears».

Per això està protegida per les figures d'ANEI i LIC, i durant 3 anys formà part del parc natural de la península de Llevant. La seva naturalesa dunar «és un aspecte fonamental que s'hauria d'haver tengut més en compte abans de permetre les feines forestals que s'estan duent a terme», han assenyalat.

Des del GOB informen que a hores d'ara la recuperació forestal de la zona, 4 mesos després del foc, és molt feble, i només s'observa rebrot d'arrel d'algunes espècies com l'arbocera o la mata. «El sol arenós conté poca matèria orgànica, pel que la germinació d'espècies herbàcies serà més lenta», han afegit.

Davant això, el GOB considera que permetre intervenir ara a la zona ha estat una decisió «imprudent», i que l'alteració del terreny generada per l'extracció de la fusta i el trànsit de les màquines està generant un important impacte erosiu i d'alteració del sol dunar, a la vegada que dificulta la recuperació natural de la vegetació.

Per tot això, el GOB demana a Medi Ambient la paralització immediata de les feines forestals i una revisió del pla de restauració de la zona cremada que atengui convenientment les necessitats de conservació d'aquest magnífic espai natural. D'altra banda, han recordat a Medi Ambient que existeix una reclamació per part del GOB i de l'ajuntament d'Artà per tal de reincorporar sa Canova al parc natural de la península de Llevant.