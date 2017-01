El Comitè Assessor de Flora i Fauna torna a reunir-se després de tres anys sense activitat

La Conselleria de Medi ambient, Agricultura i Pesca ha recuperat el Comitè Assessor de Flora i Fauna de Balears tres anys després de la seva última reunió, duta a terme l'any 2013. Segons ha indicat la Conselleria, el Comitè, que està format per 25 membres, té la intenció d'activar les comissions de flora i fauna per agilitar el treball de l'organisme.



Durant el mes de desembre s'ha reunit en sessió plenària el Comitè Assessor de Flora i Fauna de les Illes Balears, presidit pel doctor Damià Jaume, de l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats (IMEDEA) i el director general d'Espais Naturals i Biodiversitat, Miquel Mir.



El Comitè ha aprovat informes favorables a la recatalogación de diverses espècies de flora i fauna, a les propostes de plans de recuperació i conservació d'aus marines i de plantes endèmiques de les Pitiusas, al projecte de decret d'aprofitament de restes animals per alimentació d'aus carronyeres i a unes directrius per a les actuacions contra espècies invasores.

Espècies silvestres

El grup de treball està integrat per representants de totes les administracions relacionades amb la conservació i els profits d'espècies silvestres autonòmiques i dels consells insulars, la Universitat de les Illes Balears i altres entitats científiques, organitzacions no governamentals i experts en la matèria