Armengol: «Reivindicam que els ciutadans de les Illes tenim els mateixos drets que els de la resta de l’Estat»

La presidenta del Govern de les Illes Balears, Francina Armengol, ha fixat el 2017 com a l’any en què s’ha d’aconseguir un nou sistema de finançament autonòmic que permeti aprofundir en les transformacions que ja ha posat en marxa el Govern al llarg dels darrers dotze mesos. En el seu discurs de Cap d’Any, Armengol ha destacat que 2016 ha permès demostrar que una gestió pressupostària rigorosa és compatible amb l’ampliació de drets i la millora dels serveis públics.



Al mateix temps que ha centrat com a objectiu polític la millora del finançament, la cap de l’Executiu de les Illes ha advertit que «no serà fàcil». Per aconseguir-ho, Armengol ha recordat que s’han teixit aliances amb Catalunya, el País Valencià i les Illes Canàries i que ara, quan el Govern va a Madrid, la veu de les Illes Balears se sent ben forta. «Reivindicam les nostres mancances, i sobretot, que els ciutadans de les Illes tenim els mateixos drets que els de la resta de l’Estat», ha assegurat.



Armengol ha afirmat que «el Govern torna a estar devora dels ciutadans» i, com a prova, ha presentat «la renda social i les polítiques actives d’ocupació per crear oportunitats laborals als joves, a les dones i als majors de 45 anys», a més de les millores en l’atenció sanitària que han permès que «moltes persones de Menorca, d’Eivissa o de Formentera rebin a prop de ca seva serveis que abans només trobaven a Mallorca».

Persones dependents

També s’ha incrementat el suport a les persones dependents i «el darrer any s’ha invertit més en escoles i instituts que en els quatre anteriors». El nou Impost de Turisme Sostenible, el retorn a l’Institut Ramon Llull o lleis com les d’Igualtat, LGTBI i de fosses són més exemples d’aquest canvi. «Però encara ens queda molt camí per recórrer», ha advertit la presidenta per recordar que «no podem consentir que torni a passar el que ha passat aquest any, amb sis dones assassinades. Com a societat, no ens ho podem permetre. Com diu el lema del Pacte Social contra les Violències Masclistes: hem de reaccionar».



La garantia del dret a l’habitatge, la regulació del lloguer vacacional, l’impuls a les energies renovables o a la nostra indústria, una millor connectivitat per a les nostres illes, una tarifa plana per viatjar o el pacte social i polític per a l'educació seran prioritats de l’agenda del Govern per a l’any 2017. Uns reptes, segons Armengol, que s’afrontaran «comptant amb tots» per trobar les millors solucions posibles «que permetin que aquest nou any sigui el de la consolidació del canvi».