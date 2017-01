Pep Lemon, a l'espera de la decisió del Tribunal Suprem que ja ha acceptat el seu recurs de cassació

El Tribunal Suprem ha acceptat el recurs de cassació interposat per Pep Lemon davant la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Balears (TSJB) que va fallar a favor de Pepsico Inc en la disputa que manté amb la mallorquina pel nom de la seva marques.



La sòcia fundadora de Lemon Factory, Carmen Verdaguer, ha explicat que el Tribunal Suprem ha acceptat el seu recurs aquest mes de desembre i que ara estan «a l'espera de la resolució» que espera que els doni la raó i els permeti no canviar de nom i així mantenir la seva denominació comercial.



Verdaguer ha asseverat que continuen amb «la intenció de negociar amb Pepsi» de la qual, de moment, «només» han rebut peticions per «fer marxa enrere» i «canviar el nom» de la seva companyia. «Però Pep Lemon és nostra i així està registrada», assevera.



La multinacional de refrescs Pepsico Inc va remetre un escrit de protesta a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM), qui va denegar a Lemon Factory la possibilitat d'usar el nom Pep en les seves begudes. Després d'això, el TSJB va fallar a favor de la multinacional, fet que va motivar que l'empresa mallorquina recorregués davant el Suprem, que ara ha acceptat el recurs sobre el qual ara ha de decidir.

Pep Lemon va decidir fer realitat el seu projecte de «refrescs naturals i amb compromís social», tal com indiquen a la seva pàgina web, després de resultar guanyadors de la convocatòria de 2013 del premi Eureka organitzada per l'Ajuntament de Palma a través de PalmaActiva. Al març de 2014 van posar a la venda les primeres ampolles de la seva beguda.