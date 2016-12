Hila durant la festa de l’Estendard: «La ciutadania ha d’estar unida per un mateix sentiment de pertinença, per un mateix compromís per aquesta terra»

El batle de Palma, José Hila, ha apel·lat al sentiment de pertinença de la ciutadania i ha reivindicat un millor finançament durant el seu discurs de la Festa de l'Estendard que s'ha celebrat aquest dissabte.



Durant l'acte, que ha tingut lloc en l'exterior de l'Ajuntament de Palma, Hila ha explicat que aquesta festa «va molt més allà de l'acte commemoratiu d'un fet històric i cultural», ja que «és un acte amb el qual s'expressa l'acord amb tot allò que som i ens representa com a col·lectivitat», ha assegurat.



En aquest sentit, el batle ha manifestat que la ciutadania ha d'estar «unida per un mateix sentiment de pertinença, per un mateix compromís per aquesta terra» i ha catalogat la festa com «un ritual de comunitat».



Així mateix, Fila ha reivindicat autonomia municipal i un millor finançament, ja que "els ajuntaments són les administracions més properes al ciutadà, la primera porta que toca quan té problemes o necessitats".



En aquest sentit, el batle ha explicat que «Palma es troba infradotada econòmicament en relació amb tot el que representa i aporta al conjunt de Mallorca i de la comunitat». D'altra banda, ha recolzat la decisió del Consell de Mallorca de celebrar la Diada de Mallorca el 31 de desembre i ha afirmat que «sumar sempre és positiu».



Millores durant 2017



El batle de Palma ha aprofitat l'ocasió per informar als ciutadans dels plans que té l'Ajuntament per millorar la ciutat durant l'any que ve. «La revisió del Pla general és una eina fonamental que ens ha de permetre dibuixar un model de ciutat a la mesura de les persones», ha manifestat.



Respecte al turisme, el batle ha recordat que sí que es vol però «amb cert ordre i concert» i ha destacat que «s'ha de sap gestionar» per «evitar les saturacions com les d'aquest estiu i que la riquesa arribi a tothom».



En l'àmbit social, Hila ha explicat que s'engegarà, al costat de Metges del Món, un protocol d'empadronament de personen sense sostre perquè puguin accedir a la targeta sanitària i als serveis socials.



D'altra banda, la primera vara ha assegurat que Emaya invertirà 16 milions d'euros en vehicles, maquinària de neteja i nous contenidors, que es milloraran les freqüències de l'EMT i que es dotarà amb nous recursos a la Policia Local per millorar la seguretat ciutadana.



A més, està previst que s'inverteixin 21,7 milions d'euros en la millora de l'enllumenat d'alguns barris i que es destinin tres milions en el Pla estratègic litoral Ponent, entre altres mesures per als barris de la ciutat.