Més de 4.000 persones participen el la part més reivindicativa de la Diada de Mallorca

Més de 4.000 persones han participat en la manifestació de la Diada de Mallorca organitzada per la Plataforma 31-D i el Bloc d'Unitat Popular, sota el lema 'Per un full de ruta sobiranista' que ha començat a les 18.00 hores d'aquest divendres.

Durant una hora els manifestants han recorregut els carrers Unió, Costa de sa Pols, Sant Miquel i avingudes i no s'ha registrat cap incident.

A banda de la pancarta inicial, hi ha hagut altes pancartes amb lemes com: 'Un poble, una lluita, un futur', 'Per la plena sobirania de Mallorca' o 'Els Països Catalans, nació en marxa. Diferents ritmes, un mateix objectiu'.

Una quinzena de xeremiers han precedit la pancarta inicial i han animat tot el recorregut. El vicepresident del Govern, Biel Barceló, el president del Consell de Mallorca, Miquel Ensenyat, i els coordinadors de MÉS per Mallorca, Bel Busquets i David Abril i el nou president d'Esquerra, Mateu Matas. Xurí, han encapçalat juntament amb representants de la societat civil com Cristòfol Soler de l'ASM o Maria Antònia Font de l'STEI, la marxa. A les primeres files de la manifestació s'hi ha pogut veure el president de l'OCB (entitat que no participa de la Plataforma) Jaume Mateu, acompanyat del president d'Omnium, Jordi Cuixart.

Bloc d'Unitat Popular

El Bloc d'Unitat Popular ha estat el més nombrós i el més animat. Durant el recorregut, s'ha fet una acció per reclamar l'esbucament del monument de Sa Feixina.

La manifestació ha acabat al Parc de les Estacions. Allà, la glosadora Maribel Servera i Sònia Domenech han llegit els manifests de cada un dels dos blocs. A continuació, la representant de la Assemblea Sobiranista de la Catalunya Nord, Daniela Grau, ha llegit una salutació on s'ha recordat que l'Estat francès oprimeix els catalans del Nord.

Els Germans Martorell han tancat l'acte polític amb la interpretació de La Muixeranga, Els Segadors i La Balanguera.

Festa fins la 1:00

Una vegada finalitzada la part més política i reivindicativa, ha començat la part més festiva. Una immensa ballada popular, conduïda per Al Mayurqa ha encetat les gairebé cinc hores de música i festa. Xarxa ha fet ballar i cantar els més joves i els Pirates Pirats han posat la nota més transgressora i desenfadada d'una festa que ha acabat el dia 31 de desembre. La Dida de Mallorca.