Prohens compara la situació del Govern amb «la casa dels embolics»

La portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular, Marga Prohens, ha apuntat avui divendres a la presidenta Francina Armengol com a «principal responsable» del desprestigi de les institucions durant el 2016 i ha comparat la situació que viu el Pacte de Govern amb «la casa dels embolics».«La culpa del que està passant no és de Podem, ni de Jarabo, ni de Huertas. És d'Armengol perquè ella va ser la que va decidir a quins socis preferia per a aquest viatge i ara veiem el que està passant», ha afirmat Prohens durant una roda de premsa en què ha fet balanç polític de l'any que està a punt de finalitzar.

La portaveu popular a la Cambra balear ha titllat el Govern de «sectari» i «radical», amb una presidenta «que governa per a les minories i s'oblida que ja no és la líder de l'oposició». També ha assegurat que el pacte de governabilitat no és més que «un pacte de cadires, per repartir-se els llocs i un any i mig després seguim parlant de les cadires, en aquest cas de la presidència del Parlament».

Prohens ha criticat la nul·la capacitat legislativa de l'Executiu, així com la seva escassa iniciativa per «construir» després de esforçar-se a derogar tot el realitzat pel PP la passada legislatura. «No sabem el model econòmic que volen, ni el turístic, ni l'industrial, tenim un Govern sense rumb, que després de trepitjar l'accelerador per derogar les lleis del PP és incapaç de posar-se d'acord entre els seus socis per aplicar mesures que ajudin a mantenir la recuperació econòmica», ha assegurat davant els mitjans.

També ha estat molt crítica amb les polítiques socials del Govern progressista. «El rescat ciutadà funciona molt bé com eslògan, però la realitat ha estat una altra», ha dit Prohens, que ha enumerat alguns casos que contradiuen aquest supòsit rescat en àmbits com la sanitat, l'educació, els serveis socials o la política fiscal. «Tenim un Govern que presumeix de rescat social, però es nega a baixar els impostos a les rendes més baixes; o que comença el curs amb 2.500 escolars en barracons i redueix professors de suport als alumnes que més ho necessiten; o que perllonga l'horari dels centres de salut per les tardes i això provoca que la cita amb el metge de capçalera es dispari fins als deu dies en molts casos; o pressuposten 20MM per a la mesura estrella en matèria de rescat social, la renda social garantida, i només es gasten 2MM perquè diuen que no hi havia tanta gent necessitada com deien en precampanya», ha detallat.

REPTES PER AL 2017

Prohens ha parlat dels reptes per al 2017, entre els que haurien d'ocupar un lloc preferent l'aprovació d'un nou REB per a les Illes Balears, que compensin els desavantatges de la insularitat en aspectes com el transport de persones i mercaderies, així com l'aprovació d'un nou sistema de finançament «que superi l'actual, aprovat pel Govern socialista i que ha resultat tan nociu pels interessos de les nostres illes».

LLEI DE MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

A preguntes dels mitjans, Prohens s'ha referit a la notícia publicada avui al diari Última Hora sobre una Llei de Memòria Democràtica de Balears que estarien preparant els partits que governen per reconèixer els valors de la Democràcia i la República, i vetllar per la seva difusió. «Diuen que volen fer una llei democràtica quan són els primers a desprestigiar les institucions democràtiques que ja tenim, com en el cas del Consell Consultiu, al qual no li fan cas i ni tan sols consulten quan fan lleis, o l'Advocacia de la Comunitat, que l'han convertit en un comissariat polític», ha manifestat. En qualsevol cas, la portaveu popular ha demanat temps per conèixer el text de la llei tot i que ha considerat que «una vegada més es veu per on va aquest Govern».