Cort aprova els pressupostos pel 2017

El Ple de l’Ajuntament de Palma ha aprovat avui divendres, en sessió extraordinària, els Pressuposts per a 2017 amb un import total de 411.743.000 euros. La dotació econòmica per a l’any que ve puja un 5,6% respecte al pressupost actual. Aquest augment consolida un creixement després que el pressupost de 2016 va acabar amb les retallades i va marcar un canvi de tendència després d’anys de baixada de l’import global pressupostari. Pel que fa al pressupost consolidat és de 583.517.746 euros, el que suposa un increment del 7,90% respecte a 2016.

Segons el regidor d’Economia, Hisenda i Innovació, Adrián García, aquests són «uns pressuposts molts orientats cap al ciutadans, cap a l’àmbit social i amb increment d’inversions als barris».

Les àrees de Benestar, Sanitat, Educació i Igualtat incrementen en 4,6 milions d’euros la seva dotació per a l’any que ve. A les barriades s’hi invertiran 2 milions en millores. A més, és el primer pressupost municipal que inclou una partida d’1 milió d’euros per a projectes seleccionats per la ciutadania.