Seijas: «Sis companys van dir el mateix que jo»

Montserrat Seijas, l'expulsió de la qual ha estat ratificada recentment, ha manifestat aquest divendres que el procés de l'expedient sancionador «és un paripé sense cap ni peus» i ha explicat que «sis companys van fer les mateixes manifestacions» per les quals a ella l'han expulsat i a ells «no els hi han fet absolutament res».

«Vaig dir això (que votaria en contra dels Pressupostos Generals) en un moment d'apassionament, va ser una reacció així, però s'ha vist clarament el que he votat als pressupostos», ha afegit.



Ha explicat també que la seva expulsió es deu al fet que ella va demanar explicacions al secretari general de la formació a Balears, Alberto Jarabo, sobre la seva anterior productora a IB3.



«Sóc una militant que va pensar que es podien parlar les coses amb claredat, se sigui secretari general o amb qui sigui», ha dit l'encara diputada de la formació, per afegir posteriorment: «Si la justícia de Podem no ha funcionat, haurà de funcionar la justícia ordinària».



Sobre això, ha dit que «l'únic que ha incomplit el Codi Ètic de Podem és Jarabo. Va signar els acords per aprovar els Pressupostos sense estar avalats pel Consell Ciutadà ni pel Grup Parlamentari», ha retret.«Si tan segur està del seu lideratge el que hauria de fer és sotmetre'l al vot de les bases», ha suggerit.



Per Seijas, a més, «és de vergonya» que des de Podem s'hagi fet referència en tot el procés d'expulsió «a la paraula garantista» quan, segons ha censurat, . «s'han botat principis democràtics i drets com la presumpció d'innocència o el dret a defensar-se»



Segons ha dit se sent «avergonyida»per aquest procés i pels seus arguments . «tan pobres jurídicament parlant». A més, també se sent «decebuda" amb la gent que té . «segrestat el partit a Balears" i que els «ha regalat els vots de Podem a MÉS al PSIB i a Armengol; no manen les bases de Podem, manen el PSIB i MÉS".



Després que es materialitzi la seva expulsió del Grup Parlamentari, Seijas ha expressat que no té la intenció d'abandonar la Càmera balear i passarà a formar part del grup mixt. . «Des d'aquí treballaré per Podem, sense mordasses ni doblegar-me a les pretensions de PSIB i MÉS», ha assegurat.