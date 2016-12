Dansa, música, Majoral, Xurí i premis a la Nit de la Cultura 2016

El Teatre Principal de Palma ha acollit la trentena Nit de la Cultura. Durant l’acte, l’entitat organitzadora, l'Obra Cultural Balear ha fet entrega dels Premis 31 de Desembre, amb què distingeix les persones o entitats que treballen pel foment de la llengua, la cultura o la creació artística i ha oferit tres tasts de tres apostes culturals emergents. La gala ha començat amb el discurs de Jaume Mateu, que ha demanat que l'any 2017 servesqui per «aconseguir-ho tot per la llengua i la nostra cultura».

Els assistents a la gala, que han emplenat el teatre, han pogut gaudir un fragment de la composició musical ‘Ferments’ de Miquel Brunet, en que Brunet, a més de dirigir, hi toca el piano. Les veus les posen Biel Majoral, Mateu Mates, Xurí i Júlia Colom.

La següent actuació va ser a càrrec de Joan Dausà, que, a banda de la cançó més coneguda, 'Jo mai, mai', va dedicar una cançó a la campanya d'acollida de refugiats 'casa meva és casa teva'.

També hi ha hagut dansa. Un tast de ‘Mima & Katastrôfic’ de la companyia Augments que també ha estat molt aplaudida.

Premis

Entre actuació i actuació s'han lliurat els premis 31 de desembre d'enguany. El premi Francesc de B. Moll l'han recollit els membres del grup Al-Mayurqa. El moment ha servit per recordar Al Mayurqa. el Josep M. Llompart l'ha recollit l'escriptora Antònia Vicens, l’Emili Darder, Joana M. Palou i el Bartomeu Oliver, l’Associació Memòria de Mallorca. Tonina Mercadal Maria Antònia Oliver han fet el discurs més emotiu de la Nit. El Miquel dels Sants Oliver ha estat per al al llibre ‘Rebosteria tradicional de Mallorca’ de Bartomeu Arbona, l'ha recollit l'autor. El Bartomeu Rosselló-Pòrcel, per a la poetessa Lucia Pietrelli, l’Aina Moll i Marquès per a Biel Massot i el Gabriel Alomar ha recaigut a Ràdio Arrels de Perpinyà, l'ha recollit Laura Bertran que ha recordat els trenta anys de feina que hi ha darrera la ràdio de Perpinyà.