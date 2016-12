Deu propostes culturals per gaudir del millor cap de setmana

Concert d’Any Nou . Com no podia ser d’altra manera, l’ Orquestra Simfònica de les Illes Balears continua amb la tradició de fer arribar els millors desitjos amb els valsos d’Strauss al clàssic concert d’Any Nou. Diumenge 1 de gener, 20h. Teatre Principal de Palma

Concert Tribut. Rennou Col·lectiu organitza aquest concert de versions, un homenatge a grans clàssics de la música on intervenen Ramonikos (en homenatge als incombustibles Ramones), Ugly Bitches (tribut a System of a Down), Purple Head (Deep Purple) o Eliminator (ZZ Top). Divendres 30, 20h. Plaça Ramon Llull (Manacor).