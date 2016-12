15 joves desocupats es formen amb el programa «Dóna-li una volta»

El conseller de Treball, Comerç i Indústria, Iago Negueruela, ha visitat aquest dijous el programa Garantia Juvenil a la Fundació Deixalles, que beneficia a 15 joves i suposa una inversió de 166.000 euros, segons han informat des del Govern.

En un comunicat, expliquen que el programa, finançat pel Servei d'Ocupació (SOIB) i Fons Socials Europeus, permet a joves desocupats d'entre 16 i 29 anys i sense estudis, aprendre un nou ofici mitjançant treball remunerat i una formació pràctica i teòrica durant 12 mesos.



El programa que rep Deixalles es diu «Dóna-li una volta». En ell, els alumnes treballadors formen part de dos projectes («Nau de donacions» i «Deixalleria») mitjançant els quals obtindran els certificats de professionalitat d'activitats auxiliars de comerç i de magatzem.



Els projectes, que sumen un total de 1.860 hores, tenen com a objectiu que joves que no estudien ni treballen, mitjançant un contracte d'aprenentatge, combinin formació i experiència pràctica per millorar el seu potencial com a treballadors.



A això, Negueruela ha ressaltat «la importància» de desenvolupar aquest tipus de projectes amb l'objectiu de «millorar les oportunitats de reinserció laboral» d'un dels col·lectius «més castigats per la crisi, com són els joves».