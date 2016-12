'Circulo Balear' sol·licita la intervenció de l'exèrcit espanyol durant els actes del 31 de Desembre

En un comunicat fet públic el 28 de Desembre, Dia dels Innocents, l'autodenominada 'Fundación Nacional Círculo Balear' ha «animat» als ciutadans a assistir als actes oficials que a partir d'aquest divendres 30 commemoren la Conquesta de Mallorca pel Rei Jaume I, el 1229, en la commemoració coneguda com la 'Festa de l'Estendard'.

Segons Jorge Campos, membre de l'esmentada organització, «que el 31-D se celebri oficialment com a diada de Mallorca no hem de considerar-ho una victòria dels 'pancatalanistes'. Només ho serà si assumim les seves mentides i manipulacions històriques» i ha afegit que «Si som fidels a la història, el 31 de Desembre hauríem de celebrar-lo des d'una perspectiva històrica regional balear, i també nacional, per ser una data important no només per a la història de Mallorca sinó per la de Balears, la de l'antiga Corona d'Aragó, i, per tant, per a la història d'Espanya».

Intervenció de l'exèrcit espanyol

D'altra banda, el Circulo Balear explica que «Fins fa 16 anys, l'exèrcit espanyol també participava en aquesta commemoració», i demana que «ara que la data és oficial, sol·licitarem que les Forces Armades tornin a desfilar recuperant el lloc que els correspon per història i com a institució més volguda i admirada per la majoria del poble balear».