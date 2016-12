Pep Guardiola serà l'encarregat de llegir el manifest del 31D

L'exfutbolista i actual entrenador del Manchester City, Josep Guardiola, serà la persona que llegeixi el manifest unitari en acabar la manifestació aquest proper dia 30.

La manifestació d'enguany, amb motiu de la Diada de Mallorca, se celebrarà a Palma, el divendres 30 de desembre, a les 18:00. Sortirà del Passeig del Born i enguany, com a novetat, conclourà al parc de les Estacions. El lema serà: 'Per un full de ruta sobiranista'. En acabar la manifestació hi haurà una ballada popular, a càrrec d'Al Mayurqa i un concert de rock amb Pirates Pirats i Xarxa.

Pep Guardiola, actualment a la Premier League passarà el cap d'any a Catalunya i aquest mateix dimecres 28 de desembre ha confirmat que podrà ser a Palma per participar de la convocatòria sobiranista.

Guardiola fou guardonat, el 2011, amb la Medalla d'Honor del Parlament de Catalunya per «èxit aconseguit com a entrenador i per transmetre valors com l'esportivitat, el treball en equip, l'esforç i la superació personal». Membre de l'Assemblea Nacional Catalana i d'Òmnium Cultural, Guardiola s'ha expressat públicament a favor del procés independentista català. A les eleccions al Parlament de Catalunya de 2015, va tancar la llista de la coalició independentista Junts pel Sí per Barcelona.