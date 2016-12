«És molt important participar a la manifestació de dia 30»

Maria Antònia Font, Agnès Ambrós, Lila Thomàs i Aina Vidal, en nom de la Plataforma 31-D, han estat les encarregades, aquest dimecres, de convocar a la ciutadania de Mallorca a manifestar-se amb el lema 'Per un full de ruta sobiranista'.

Les portaveus han coincidit en valorar molt positivament la decisió del Consell de reconèixer la data del 31 de desembre com la Diada de Mallorca i, també, en la importància que enguany hi hagi molta participació a la mobilització, perquè és la millor manera de reforçar i consolidar la passa endavant del Consell.

La manifestació d'enguany, amb motiu de la Diada de Mallorca, se celebrarà a Palma, el divendres 30 de desembre, a les 18:00. Sortirà del Passeig del Born i enguany, com a novetat, conclourà al parc de les Estacions. El lema serà: 'Per un full de ruta sobiranista'. En acabar la manifestació hi haurà una ballada popular, a càrrec d'Al Mayurqa i un concert de rock amb Pirates Pirats i Xarxa.

La Plataforma 31-D està formada entre d'altres per: MÉS per Mallorca, Esquerra Republicana, Assemblea Sobiranista de Mallorca, STEI, UOB, Fundació Emili Darder, Ateneu Pere Mascaró i Grup Blanquerna.