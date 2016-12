EU demana una passa més en la defensa dels animals

Esquerra Unida (EU) valora positivament la campanya «Els animals no són joguines» feta per Cort en col·laboració amb l'EMT i Baldea, però demanen que aquestes campanyes no es limitin al Nadal.

EU recorda que Balears té una de les taxes més altes d'abandó de tot l'Estat, per la qual cosa consideren urgent adoptar totes les mesures al seu abast per tractar de reduir la xifra de prop de 15.000 animals abandonats cada any.



El coordinador de l'Àrea Animalista d'EUIB, Guillem Amengual demana que el 2017 s'implanti el sacrifici zero, un canvi en l'ordenança sobre la tinença d'animals, prohibir i endurir les sancions a tot tipus de maltractament cap als animals i restringir la venda d'animals a les botigues.

Des d'EU s'exigeix també que s'implanti la figura de l'agent de protecció animal, aprovada en 2013 i que encara no està en funcionament malgrat les nombroses reclamacions de les entitats en defensa dels animals.