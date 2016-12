Alliberen un dofí que havia quedat enredat per una xarxa a la badia de Palma

El Consorci per a la Recuperació de la Fauna de Balears (Cofib) ha rescatat i alliberat un dofí que s'havia embullat amb una xarxa i que, a causa, de la immobilitat que aquesta li provocava feia una setmana que nedava per la badia de Palma.



Segons ha informat la Conselleria de Medi ambient, Agricultura i Pesca, es va intentar alliberar al mamífer de la xarxa en dues ocasions, el 19 i el 24 de desembre fins que finalment aquest dilluns ha pogut ser rescatat i alliberat.



El 19 de desembre, un equip de rescat de fauna marina va intentar capturar al dofí arran d'un avís al telèfon d'Emergències del 112 i la col·laboració del Club Nàutic de s'Arenal.



No obstant això, l'animal nedava sense dificultat pel que esquivava les embarcacions de rescat que volien desembolicar la xarxa de la seva aleta cabal.

Novament, el 24 de desembre, un grup de joves que practicaven esport avisaren de la seva presència, però el nou operatiu no va poder localitzar al dofí.



Segons ha explicat el Cofib, a partir d'aquest moment la situació de l'animal va empitjorar, ja que es va quedar embullat amb restes més grans d'una xarxa, que li dificultava nedar i mantenir-se surant per poder respirar.



L'animal va ser finalment alliberat aquest dilluns a una milla del Club Nàutic del Molinar, embullat en una gran resta de xarxa de més de dos metres que ho arrossegava cap al fons.