L'Ajuntament vol convertir Sa Riera en un «gran corredor verd» contra el canvi climàtic

L'Ajuntament de Palma ha presentat aquest dimarts un projecte europeu amb el qual convertir el torrent de Sa Riera en un «gran corredor verd» contra el canvi climàtic.

Segons ha informat el tinent de batle de Model de Ciutat, Urbanisme i Habitatge Digne, Antoni Noguera, el projecte s'ha presentat al programa europeu 'Life' 2014-2020 i està subvencionat amb 3,8 milions d'euros, mentre que l'Ajuntament hauria d'aportar en cinc anys 1,3 milions.

El regidor d'Urbanisme ha reconegut que la proposta, la resolució definitiva de la qual no arribarà fins a octubre de 2017, és un projecte milionari però considera que l'aportació que correspon a l'Ajuntament és assequible.

El projecte, amb el títol 'Cooling line green', busca lluitar contra el canvi climàtic a través de la recuperació dels espais naturals, l'adaptació de la ciutat i la mitigació de les emissions de CO2.

Per a això, l'Ajuntament preveu plantar gairebé 4.000 arbres i impulsar obres en el torrent de Sa Riera per incorporar parets de pedra en sec en els laterals, amb l'objectiu de millorar la permeabilitat, si bé es mantindrà el llit de formigó.

Segons ha destacat el director general d'Habitatge, Francisco Cifuentes, aquestes mesures convertirien el torrent en una «línia de refrigeració» per rebaixar la temperatura entre tres i quatre graus als voltants del torrent.

Cifuentes també ha recordat que el programa 'Life' valora la coordinació entre diferents organismes i departaments públics; en aquest sentit, ha destacat la col·laboració entre l'empresa funerària municipal (perquè el cementiri, en l'àmbit d'actuació del projecte, «no sigui una esplanada impermeable» sinó «més similar als parcs cementiri d'Europa»), Emaya, el Consell de Mallorca i la UIB i UPC de Barcelona en matèria de recerca.

Per la seva banda, el director general d'Urbanisme, Biel Horrach, ha destacat la millora de la ciutat perquè «cada barri sigui capaç de gestionar les aigües de pluja del seu entorn», ja que l'Ajuntament aposta per «que aquestes aigües siguin reaprofitades» i hi hagi «abocaments zero» al mar.

Finalment, Noguera ha recordat que Palma sofreix «el fenòmen del canvi climàtic» i que «les zones més denses creen més temperatura». Sobre aquest tema, ha considerat que «un any de sequera i cinc dies de pluges brutals» demostrarien que «la ciutat ha de reaccionar i presentar projectes d'horitzó».

Per això, ha recalcat la importància d'impulsar projectes «que puguin minvar els efectes del canvi climàtic» ja que «aquelles ciutats que no ho tractin com un problema greu es convertiran en insostenibles i inhabitables».