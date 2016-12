[VÍDEO] Vers Endins i Lady Witch aquest dimecres a Can Alcover

Entre els actes de la Diada de Mallorca 2016, s'inclou el concert en elèctric de Vers endins i Lady Witch el pròxim dimecres 28 de desembre a les 20:00 hores a Can Alcover (C/Sant Alonso, 24). L'entrada són 8 euros.

Vers endins és un projecte poètic i musical nou de la mà de Joan Carles Vaquer, Víctor Leiva, Toni Duarte i Glòria Julià Estelrich. Durant l'espectacle es poden escoltar les veus de poetes com ara Maria-Mercè Marçal, Mireia Calafell, Lucia Pietrelli, Blai Bonet, Josep Palau i Fabre, Pau Vadell, Francesc Garriga, Ramon Llull, etc., així com alguns poemes de la mateixa Glòria.

El grup Vers endins va néixer a l'abril del 2015, arran de la celebració de la festa de Sant Jordi. Des de llavors, els tres músics han recorregut l'illa cantant i recitant versos. Entre altres, han participat en la Nit de la Cultura de l'Obra Cultural Balear amb l'estrena de la seva cançó 'Entenguem-nos per amor', feta a partir de versicles 'D'amic e amat'.

Cal destacar que la majoria de cançons són pròpies, tot i que també canten alguna versió de cançons populars, o adapten músiques instrumentals per acompanyar alguns dels poemes recitats.

Tots quatre membres són prou coneguts dins el món de la música i de la poesia i amb aquest nou projecte enviden per una proposta senzilla però sentida; una selecció de textos clars i accessibles que, acompanyats de les guitarres de Joan Carles Vaquer i Víctor Leiva i la percussió de Toni Duarte transporten els/les assistents dins un univers de paraules i sons que no deixen ningú indiferent.