Els illencs consideren el Whatsapp una bona eina per cercar feina

Un 79,2 per cent dels illencs creuen que Whatsapp és una bona eina per cercar feina, segons una enquesta d'Adecco i la seva Fundació, que no obstant això revela que només un de cada tres reconeix haver usat l'aplicació amb aquest objectiu (enfront del 19 per cent estatal).

Segons aquestes dades, vuit de cada deu pensen que és un canal idoni per comunicar-se amb empreses o possibles ocupadors.



D'aquest percentatge, el 51 per cent dels usuaris balears ha utilitzat l'aplicació per ampliar informació sobre una oferta de treball, un 41 per cent ho ha utilitzat per presentar-se i oferir la seva candidatura i un 23 per cent per cancel·lar una entrevista de treball prèviament concertada.



A més, un de cada quatre treballadors balears reconeix que alguna vegada ha rebut ofertes de treball a través de Whatsapp o li han contactat per aquesta via per oferir-li una ocupació, un percentatge superior a la mitjana estatal, on és el cas d'un de cada cinc entrevistats.



Si es donés la situació contrària i l'enquestat aconseguís el telèfon d'un responsable de Recursos Humans d'una empresa en la qual vol treballar, un 48 per cent dels balears li enviaria un Whatsapp per presentar-se considerant que és una bona oportunitat per donar-se a conèixer (enfront del 44 per cent estatal).



Respecte al temps que els treballadors dediquen a mirar el Whatsapp durant la seva jornada laboral, un 54 per cent dels balears diu consultar-ho uns pocs minuts (enfront del 59 per cent de la resta de l'Estat) mentre que un 11 per cent parla de dedicar més d'una hora del seu temps a comunicar-se per aquesta via (dos punts percentuals mes que la mitjana estatal).



Dins de les finalitats professionals que els balears donen al Whatsapp, aquesta eina s'empra per contactar amb clients, proveïdors o persones d'altres empreses (48 per cent), comunicar retards en l'arribada al treball al responsable del treballador (31 per cent) o per comunicar absències de treball per malaltia (28 per cent).



En el futur, aquesta eina serà utilitzada en la recerca d'ocupació de manera habitual, segons pensen 9 de cada 10 enquestats per Adecco i la seva Fundació.



Paral·lelament, malgrat aquest ús semiprofesional d'aquesta aplicació, els usuaris ofereixen informació personal als reclutadors: així, un 80,1 per cent dels consultats balears reconeix que la foto de perfil de Whatsapp que té és de caràcter personal mentre que un 6 per cent usa una fotografia de tall professional, alhora que el restant 13,9 per cent diu no utilitzar foto de perfil.



Adecco i la seva Fundació han realitzat aquesta enquesta a més de 2.400 persones en actiu a tot l'estat espanyol, i 200 d'elles a les Illes Balears.