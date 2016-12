Armengol: «Podem hauria de resoldre els seus problemes de la manera menys nociva per a les institucions»

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha assegurat que Podem «hauria de resoldre els seus problemes interns de la manera menys nociva per a les institucions», en referència a l'expulsió del partit de la presidenta del Parlament, Xelo Huertas, i de la diputada Montse Seijas per incomplir el Codi Ètic de la formació.



A més, Armengol ha explicat que és «un moment complex social i políticament» i que «els ciutadans se senten molt lluny de la política», així ho ha assegurat en una entrevista realitzada aquesta setmana passada per nens de tercer d'ESO a la Cadena Ser.



La presidenta del Govern ha manifestat que està convençuda que malgrat «les complicacions» trauran una legislatura «amb bones polítiques perquè els objectius estan ben marcats». En aquest sentit, Armengol ha indicat que «s'ha demostrat l'estabilitat del Govern» i que s'han aprovat «uns bons Pressupostos per a Balears».



Masclisme



D'altra banda, la presidenta ha lamentat que en ple segle XXI «dins de la política encara hi ha masclisme» i ha explicat que malgrat no tenir problemes com a presidenta, sí que sent que el camí per arribar a aquest càrrec va ser «més difícil per ser dona».



Així mateix, ha incidit que encara a les dones se'ls exigeix més i ha indicat que són elles generalment «les que han de compatibilitzar el seu treball amb altres tasques de casa o la cura de nens o ancians». «El meu partit va apostar per les quotes equitatives entre homes i dones, si això no hagués estat així jo no estaria aquí», ha sentenciat Armengol.



Educació



Respecte al sistema educatiu, Armengol ha assegurat sentir-se «esperançada» pel canvi de dinàmica després d'anys de «supèrbia i retallades». «Penso que encara que encara hi ha manca i que és necessari que hi hagi un acord entre la societat, hem posat més recursos per millorar la situació», ha manifestat la presidenta.



També ha explicat que «no es poden imposar les lleis» i ha reiterat el seu rebuig a la Llei per a la Millora de la Qualitat Educativa (Lomqe) per estar «en contra de tots». En aquesta línia ha destacat que s'ha d'aconseguir aprovar lleis «que donin estabilitat» i que agradin a tots «i per a això cal escoltar i dialogar».