TalentIB omple Balears de música i arts escèniques

Aquesta setmana s'ha publicat l'agenda d'activitats dels circuits TalentIB de música i d'arts escèniques per al primer semestre de 2017. La nova programació, segons ha indicat el Govern, inclou 93 activitats, 43 d'arts escèniques i 50 de música. Hi ha un increment destacable d'actuacions respecte del mateix període de 2016, en què es varen programar 55 activitats, 25 d'arts escèniques i 30 de música.



En aquest primer semestre hi participen un total de 26 equipaments: a Mallorca, dels 10 espais que s'han adherit als circuits, 3 programen tant arts escèniques com música, 2 arts escèniques i 5 música; a Menorca, hi ha 6 espais programadors, dels quals 1 programa les dues disciplines, 3 només arts escèniques i 2 només música. Pel que fa a les Pitiüses, a Eivissa hi ha 7 equipaments, 5 dels quals han seleccionat activitats de música i arts escèniques, 1 exclusivament arts escèniques i 1 exclusivament música; a Formentera, els 3 espais participants en els circuits programaran tant música com arts escèniques.



Pel que fa als moviments entre illes, les arts escèniques mallorquines viatgen en 14 ocasions a Menorca, 12 a Eivissa i 5 a Formentera; en el cas de Menorca, hi haurà 8 desplaçaments a Mallorca i 1 a Formentera. Una companyia eivissenca actuarà en 2 ocasions a Mallorca, i una companyia de Formentera farà una funció a Eivissa.



Quant a la música, hi haurà 9 concerts de grups de Mallorca a Menorca, 11 a Eivissa i 6 a Formentera; a Mallorca es podrà assistir a 11 concerts de bandes de Menorca, mentre que a Eivissa i Formentera hi haurà una ocasió a cada illa. Per acabar, d'Eivissa es faran 7 concerts a Mallorca , 2 a Menorca i 2 a Formentera.



Tres propostes –dues d'arts escèniques i una de música-- podran veure's a les altres tres illes: les propostes teatrals mallorquines Acorar, de Produccions de Ferro, i Un tramvia anomenat desig, d'El Somni Produccions, i el grup eivissenc de jazz/funk Lemon Emigrants. El monòleg de Toni Gomila es podrà veure a Alaior, a Sant Lluís, a Sant Francesc i a Santa Eulària des Riu, mentre que la versió de l'obra de Tennessee Williams està programada a Eivissa, a Sant Francesc i Es Mercadal. Lemon Emigrants tocaran a Binissalem, Manacor, Maó, Ciutadella i Sant Ferran.

Més propostes

Dos equipaments, l'Auditori de Cas Serres, d'Eivissa, i la Casa del Poble de La Mola han seleccionat propostes de les tres altres illes: en el cas de Cas Serres, tres muntatges teatrals: Perdius, d'Espai_F (Formentera), Crotch, de Cia. Baal i Un tramvia anomenat desig (Mallorca), i una proposta musical menorquina, Jewish Life, retrats del passat, de MazikDuo. La Casa del Poble ha seleccionat dos espectacles teatrals, ImproXoc de la companyia menorquina Teatre de Xoc i L'hospici, de la creadora mallorquina Vicka Duran, i tres concerts: els mallorquins Horák Conexion, el menorquí Leonmanso i el grup eivissenc Uc.



TalentIB, tal com han explicat des de l’Executiu, és una iniciativa que es va posar en marxa a principis de 2016 i que té com a objectiu fomentar el moviment d’espectacles d'arts escèniques i música, d'exposicions i d'activitats literàries entre les diferents Illes. En el cas de les arts en viu, aquest any s'han dut a terme un total de 159 actuacions, 71 d'arts escèniques i 88 de música. Si fem el repartiment per illes, a Mallorca s'han programat 40 activitats, 41 a Menorca, 54 a Eivissa i 24 a Formentera.



L'agenda d'activitats es pot consultar al web de l'Institut d'Estudis Baleàrics (www.iebalearics.org), a l'apartat TalentIB.