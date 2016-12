Alternativa per Pollença mostra «satisfacció i decepció» per la modificació del reglament de participación ciutadana.

Alternativa per Pollença ha volgut mostrar aquest dissabte la seva «satisfacció» per iniciar-se «a la fi» el procés que toca dur a aprovació la modificació del Reglament de Participació Ciutadana en la que tanta feina han fet els nostres regidors, tot i que això no els fa deixar de sentir «un profunda decepció amb la inoperància de l’equip de govern, que tot i la nostra insistència ha anat retardant el procés impossibilitant una aprovació que ja s’hauria d’haver aprovat fa mesos».

Tal com ha explicat la formació política, aquest divendres dia 23 el ple de l’Ajuntament de Pollença ha aprovat portar a consulta pública la modificació del Reglament de Participació Ciutadana, així d’acord a l'article 133 de la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques en vigor desde aquest passat octubre, amb caràcter previ aquesta modificació, es demanarà l’opinió dels subjectes i organitzacions potencialment afectats per la futura norma i que tenguin capacitat d’obrar davant les administracions públiques. L’objecte de la consulta versarà sobre: els problemes que es pretenen solucionar, la necessitat de la seva modificació, els objectius, i les possibles solucions alternatives. Així estarà en exposició pública vint dies per que tothom pugui dir el que cregui oportú.

El partit ha assegurat que estant contents «per que a la fi hagi arribat a la sala de plens el procés de modificació del Reglament de Participació, i tot i que degut al canvi legislatiu sigui amb aquest primer pas de consulta pública i no encara amb l’aprovació inicial, la qual esperem que es dugui a terme al ple de gener, com així s’ha compromès el Batle».

Profunda decepció

Tot i això, segons el partit, no podem evitar sentir «una profunda decepció amb aquest equip de govern, ja que fa un any que després de molta de feina i nombroses reunions per part dels nostres regidors tant amb associacions, com amb els diferents partits polítics, com amb particulars vam presentar un esborrany d'un nou reglament de participació ciutadana. A pesar de les diferents peticions fetes durant aquest temps, la falta de voluntat o de competència de l’equip de govern ha fet que això no hagi estat així, i aquest tema ha estat abandonat fins a dia d’avui quan s’ha portat a ple, com a consulta pública, i no com a aprovació inicial com hauria estat si l’equip de govern hagués complit el seu compromís».

Per tant, segons Alternativa, la seva satisfacció «no és completa, ja que estam contents perquè l’aprovació del reglament està més prop, però creiem que aquest ja podria estar aprovat fa mesos, i per tant no podem deixar de recriminar a l’equip de govern haver perdut tant de temps a iniciar el procés».