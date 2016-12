Soler: «Saber quina és la nostra vertadera Diada és un referent per cohesionar-nos com a poble»

Cristofol Soler, president de l’Assemblea Sobiranista de Mallorca (ASM), va pronunciar divendres un discurs durant el Ple extraordinari del Consell de Mallorca que determinà que la Diada és el 31-D. Tot seguit reproduïm el discurs íntegre que hi pronuncià Soler:

Senyor president, benvolgudes conselleres, benvolguts consellers, públic assistent,

Vull agrair primerament la possibilitat de parlar avui i aquí, en representació de l'Assemblea Sobiranista de Mallorca, en un acte d'aquesta importància.

Abans d'entrar en la meva exposició, voldria fer una reflexió molt personal. Com molts de nosaltres de la meva generació, vaig rebre la meva formació escolar a l'adolescència en una època durant la qual se'ns mantenia amb una gran ignorància sobre la nostra història. Estudiaven la llista de reis visigots, coneixíem els esdeveniments de la Corona de Castella més que els de la Corona d'Aragó. Creixíem amb la ignorància de la nostra història que tants d'anys ens han amagat. Ara bé, per damunt de tot, l'imaginari popular recordava la figura del rei En Jaume. La geografia insular recull indrets com la Pota del Rei a Inca, petjada que es repeteix en molts altres indrets i quan sentíem parlar d'un "camí de la batalla" sempre el relacionaven en batalles de Jaume I, que més endavant, quan ja vam aprendre la nostra història descobrirem que feien referència a altres reis i a altres conteses. La figura de Jaume I, aclaparadora, era la més potent del nostre imaginari popular, un punt de referència, fins i tot l'únic, a la vegada llunyà però ben present.

Una Diada no resol els problemes de la ciutadania per sí sola. Però saber quina és la nostra vertadera Diada és marcar una fita, és una font d'inspiració; un referent per cohesionar-nos com a poble, per afrontar els reptes de futur i avançar cap a una societat millor. El nostre poble, per a alguns, el nostre país,el nostre petit país, Mallorca, com tots els territoris que som part de la catalanitat, ha travessat per nombrosos períodes de dictadura i absolutisme, i malgrat això, la ciutadania ha seguit celebrant el 31 de desembre des de fa 787 anys la seva Diada Nacional, la més antiga d'Europa.

Alguns deis que això significa celebrar un genocidi, que Mallorca té dates més representatives o que un monarca no ha de ser el referent d'una Diada. A tots vosaltres vos deman que mireu la història d'acord amb el que cada moment representava. Jaume I entrà a Mallorca en un moment històric en què les terres no es recuperaven per la via del Diàleg. I fixau-vos que dic recuperar, perquè els catalans que varen venir, eren descendents de la cultura que havia habitat Mallorca abans que els musulmans s'hi establissin sota un sistema absolutista.

El 31 de desembre de 1229, Jaume I va entrar a Mallorca, i al cap de poc temps ens atorgà la Carta de Població i Franqueses, allò que podria ser considerat la primera constitució dels mallorquins. El fet d'estar redactada per afavorir la repoblació del Regne de Mallorques va possibilitar el règim de llibertats més avançat d'Europa en aquella època. Aquella Carta atorgà als nostres avantpassats, la llengua dels quals nosaltres parlam avui gràcies a la seva arribada, un sistema pre-democràtic basat en el pactisme que els va fer viure i conviure en pau durant segles. El Regne de Mallorques ens va dur el període més llarg de pau de la nostra història. La Carta de Franquesa va fer créixer als mallorquins tan conscients dels seus drets, que conformaren una societat participativa i pacífica. Això sí també capaç de dur a terme les primeres grans revoltes de tota la Història Europea -les Germanies- per defensar-se de la tirania d'un monarca. Això és el que érem, fins que un 11 de juliol de 1715, Felip V de Borbó ens va fer capitular i imposà la repressió i l'absolutisme.



Per què volem una Diada? Per tenir referents o per enterrar-nos com a poble? Si volem el segon, ho hem fet molt bé fins ara amb aquest 12 de setembre, al qual li manca justificació i coneixement per part de la ciutadania. Si el que volem és un referent de cap on hem d'avançar com a poble i com a societat, el 31 de desembre significa recordar que volem aprofundir en la democràcia, en la cultura del pacte, l'entesa i la pau. El 31 de desembre significa recordar-nos a nosaltres mateixos i mirar cap al futur mostrant-nos al món tal i com som.

Per acabar, vull fer un prec : que la Diada, el 31 de desembre, sigui un dia festiu oficial a tota Mallorca. És una manera cívica d'honorar la data. Sé que ja s'han fet passes en aquest sentit. Ho heu d'aconseguir!



Gràcies, i Visca Mallorca lliure!