Sant Francesc acollirà el VIII concert participatiu de l’Orfeó Ramon Llull ‘El Messies dels cantaires’

El Messies i el millor Nadal. La coordinadora general de Cultura, Patrimoni, Memòria Històrica i Política Lingüística, Noemí Garcies, la directora de l’Orfeó Ramon Llull, Irina Capriles, i l’organista Arnau Reynés, entre d’altres, han presentat aquest divendres el VIII Projecte Participatiu de l’Orfeó ‘El Messies dels Cantaires’.

L’obra, que se interpretarà el pròxim 29 de desembre, a les 20 hores, a la basílica de Sant Francesc, comptarà amb la participació d’uns 120 cantaires. Segons la directora de l’Orfeó Ramon Llull, Irina Capriles, «aquest projecte participatiu és un clam dels cantaires que, any rere any, s’ha convertit en una cita molt important per a ells. És gairebé una necessitat poder cantar el Messies de Händel cada Nadal». A més, part de la recaptació que s’obtingui es destinarà a la reparació de les teulades de la basílica de Sant Francesc.

Participació de Cort

Enguany és la primera vegada que l’Ajuntament de Palma col·labora en l’organització del concert, tal com ha explicat la coordinadora general de Cultura, Noemí Garcies, que també ha destacat l’oportunitat que suposa aquesta iniciativa musical per a «donar conèixer nous intèrprets».

El Messies és segons un dels cantaires, Antoni Lliteres, «un repte musical que demana una veu flexible. Una obra molt pensada per als intèrprets vocals» Com cada any, els organitzadors esperen omplir tot l’aforament previst per al concert. Les entrades, a 10€, a més de per venda anticipada també es podran comprar a l’entrada de l’església de Sant Francesc una hora abans del començament del concert.