Jarabo subratlla que l'actuació de Huertas i Seijas és una qüestió «ètica» més que «delictiva»

El secretari general de Podem a Balears, Alberto Jarabo, ha subratllat que l'actuació de la presidenta del Parlament, Xelo Huertas, i de la diputada Montserrat Seijas, en relació amb el conveni entre el Govern i el laboratori científic que dirigeix el membre de la formació habitada Daniel Bachiller i per la qual van ser recentment expulsades del partit, és una qüestió «ètica» més que «delictiva».



Jarabo ha apel·lat, no obstant això, a la necessitat de tipificar noves conductes en el Codi Penal que tinguin relació amb aquest tipus de comportaments, dirigits, en la seva opinió, a posar «els interessos particulars i de partit per sobre dels generals».



«Hi ha delictes que durant anys no van ser considerats infraccions penals, com la prevaricació», ha incidit el dirigent de Podem, qui ha reconegut que, en qualsevol cas, l'actuació de Huertas i Seijas no té «res a veure» amb els casos de corrupció instruïts i jutjats en Balears durant els últims anys i que principalment afecten a l'última legislatura de Jaume Matas (2003-2007).

Procediment garantista

En relació amb les crítiques efectuades per Seijas en els al·legats que va presentar davant la Comissió de Garanties Democràtiques de Podem arran de la seva expulsió, Jarabo ha subratllat que el partit ha dut a terme un procediment «molt garantista», a diferència de com «actuen altres partits» en situacions similars.



El secretari general ha manifestat que cal preservar a Podem «d'aquest tipus de comportaments» que «van en contra» del seu Codi Ètic, malgrat que la parlamentària, en les seves al·legacions, assevera que en els estatuts de la formació no es tipifica com a infracció molt greu, greu o lleu l'incompliment del Codi Ètic.



«Les possibles responsabilitats seran d'un altre tipus, però no poden tenir caràcter sancionador», abunda Seijas en aquest sentit. Cal assenyalar que la Comissió de Garanties Estatal de Podem va confirmar dijous passat l'expulsió del partit de Huertas, fet pel qual Jarabo li ha demanat que abandoni el seu escó, de tal manera que hauria de deixar la presidència del Parlament.