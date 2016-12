La Direcció de Cultura presenta les darreres publicacions del Museu de Mallorca

La Direcció general de Cultura ha presentat les darreres set publicacions editades pel Museu de Mallorca, que gestiona la Conselleria de Transparència, Cultura i Esports, sobre el patrimoni històric de l'illa.



Segons ha explicat el Govern, les publicacions, que tenen «un doble vessant, acadèmica i educativa, formativa i participativa» fan que el patrimoni «sigui més accessible a tots amb la intenció de donar accés a la societat del coneixement».



En aquest sentit, el director general de Cultura, Jaume Gomila, ha manifestat que reforcen el sector públic, «un dels tres pilars de l'acció de govern».



Gomila ha destacat que per 2017 s'ha aconseguit una injecció en recursos humans que reforçarà el treball i el compromís dels directors i equips de centres per fer arribar la cultura, i que permetrà ampliar els horaris d'obertura del Museu de Mallorca, l'Arxiu del Regne de Mallorca i la Biblioteca Pública de Palma; el Museu de Menorca i la Biblioteca Pública de Maó, i el Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera.



Per obres, 'Llucanes. Estudi de l'àlbum de dibuixos de Rafael de Ysasi' de Rosa Maria Aguiló Fiol i Francisca Cardona López, inclou una sèrie d'àlbums de l'autor Ysasi que documenten alguns aspectes del patrimoni de Mallorca.



'Els anells del Castell de Santueri i un peu de candelabro bizantí' de Joana Gomila Gomila amb la col·laboració de Josep Amengual i Batle i Nicolás Roser Nebot és un catàleg en el qual es recullen 39 anells en correspondència a l'època d'ocupació bizantina de Mallorca.



D'ells, destaquen tres anells que exemplificarien la transició del món bizantí en l'islàmic i que es podrien relacionar amb la razzia de Abd-Allah ibn Musa a Mallorca (707-708).



Una altra obra és 'Les sivelles del Castell de Santueri. De l'antiguitat tardana a l'edat mitjana' de Rosa Maria Aguiló Fiol i Elena Conde León amb la col·laboració de Josep Amengual, que inclou una de les col·leccions més importants que han ingressat en els últims anys és la dels metalls procedents del Castell de Santueri (Felanitx).



«Aquests objectes evidencien l'ocupació continuada de Santueri des de l'antiguitat tardana fins a la baixa Edat Mitjana i manifesten la importància de l'enclavament en uns segles tan poc coneguts com aquells en els quals Mallorca es va situar en l'òrbita bizantina», han explicat.



D'altra banda, la 'Guia del Museu del Museu de Mallorca. Sales de Belles arts i Arts Decoratives. Segles XIII al XX' de Joana Maria Palou amb la col·laboració de Rosa Maria Aguiló Fiol, es tracta d'una publicació per a la comprensió i la difusió del discurs expositiu del Museu, amb textos i imatges adequades i l'explicació d'una selecció de les peces exposades.



Finalment, 'El nom de les coses' és una col·lecció d'opuscles etnològics iniciada en 2011, que inclou una explicació i glossari relacionat amb oficis i tasques de la Mallorca preturística a partir d'elements de la Secció Etnològica del Museu de Mallorca a Muro.